Москва17 авг Вести.При пищевом отравлении симптомы проявляются значительно быстрее, чем при заражении кишечной палочкой. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий по иммунологии и аллергологии Университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова Георгий Викулов.

В среднем инкубационный период интоксикации организма кишечной палочкой занимает несколько дней, однако группа штаммов кишечной палочки STEC способна спровоцировать выделение сильных ядов (шига-токсинов), из-за которых заражение организма происходит быстрее.

Надо отметить, что когда мы говорим об отравлении, то это, как правило, токсины известных бактерий. Ну, например, стафилококковые токсины, которые накапливаются в еде и могут вызывать [симптомы] достаточно быстро после употребления. Это проходит 2, там 3-4 часа, ну, максимум 6 часов, и уже могут быть симптомы. Если мы говорим про кишечную инфекцию, ну, в частности, вызванную условно-патогенными и, в том числе патогенными вариантами кишечной палочки. То это 3-4 дня после употребления, здесь требуется время, чтобы увеличилось количество возбудителя. Но надо отметить, что есть такой штамм STEC, продуцирующий шига-токсин, там заражающая доза маленькая, достаточно быстро все происходит рассказал специалист

Он также подчеркнул, что при заражении штаммом STEC антибиотики принимать нельзя.

Конечно, надо же анализировать все варианты поступления и возможного заражения через воду, через недостаточно термически обработанное молоко нестерилизованное, мясо… Существует бактериологическая диагностика, существует ПЦР-диагностика… При некоторых вариантах, вот, в частности, при STEC штамме, вызывающем продуцирующем шига-токсин, антибиотики строго противопоказаны добавил Викулов

Ранее сообщалось, что в молоке завода из Ленобласти была обнаружена кишечная палочка. Россельхознадзор сообщил, что на в молоке ООО "Сельский продукт", были выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).