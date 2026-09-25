Биолог рассказал, к чему может привести кормление белок с руки Биолог Сафонов: укус белки во время кормления грозит заражением бешенством

Москва25 сен Вести.Попытка покормить дикую белку может закончиться для человека заражением бешенством, сальмонеллезом или лептоспирозом, сообщил биолог Дмитрий Сафонов в интервью "Абзацу".

Специалист подчеркнул особую опасность вируса бешенства - если вовремя не сделать прививку, исход может быть летальным.

Эксперт отметил, что грызуны по своей природе не агрессивны. Однако, привыкнув получать пищу из рук человека, они перестают его бояться и могут укусить. Любое резкое или неловкое движение в процессе кормления способно спровоцировать инстинктивную реакцию белки, результатом которой станет укус и риск заражения.

Самая главная опасность – именно бешенство. Белки не являются основным резервуаром вируса, но все равно могут заразиться и передать его человеку через укус. Возбудитель содержится в слюне пояснил Сафонов

Биолог также добавил, что в ротовой полости белок обитает множество бактерий. При укусе эти микроорганизмы проникают в организм человека и могут вызвать нагноение ран и воспаление лимфоузлов. Кроме того, такой контакт создает риск заражения лептоспирозом и токсоплазмозом.

Ранее сообщалось, что в нескольких подмосковных деревнях ввели карантин по бешенству.