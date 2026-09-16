Москва16 сенВести.В ряде населенных пунктов в Подмосковье введен карантин по бешенству, следует из постановления губернатора Московской области. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
Речь идет об ограничениях на территории Можайского муниципального округа Подмосковья, в качестве эпизоотического очага по бешенству указана территория дома №50 в деревне Чернево.
Установить неблагополучным пунктом по бешенству территории деревень Чернево, Митино, Новопокров, Острицы-1, Острицы-2, Поповка Можайского муниципального округаговорится в постановлении
Карантин, среди прочего, предусматривает запрет на различные мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.