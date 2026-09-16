В части Можайского округа Подмосковья ввели карантин по бешенству

В нескольких подмосковных деревнях ввели карантин по бешенству В части Можайского округа Подмосковья ввели карантин по бешенству

Москва16 сен Вести.В ряде населенных пунктов в Подмосковье введен карантин по бешенству, следует из постановления губернатора Московской области. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Речь идет об ограничениях на территории Можайского муниципального округа Подмосковья, в качестве эпизоотического очага по бешенству указана территория дома №50 в деревне Чернево.

Установить неблагополучным пунктом по бешенству территории деревень Чернево, Митино, Новопокров, Острицы-1, Острицы-2, Поповка Можайского муниципального округа говорится в постановлении

Карантин, среди прочего, предусматривает запрет на различные мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.