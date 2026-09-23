Москва23 сенВести.Пищевая аллергия не редкость во младенческом возрасте, но причины ее могут быть разными. Чаще всего врачи винят в ней антибиотики, рассказал в беседе с RT врач-аллерголог Владимир Болибок.
Статистика действительно показывает: дети, получавшие антибактериальную терапию на первом-втором году жизни, сталкиваются с пищевой аллергией заметно чащеподелился доктор
В 2025 году команда исследователей из Ратгерского университета (штат Нью-Джерси, США) опубликовала результаты анализа медицинских карт более чем 1 млн детей. Ученые выяснили, что любое применение антибиотиков в возрасте до 2-х лет увеличивает риск развития аллергии на треть, поделился цифрами Болибок.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил ИС "Вести" что полностью излечить аллергию нельзя, можно лишь добиться длительной ремиссии.