Аллерголог Болибок: аллергия у младенцев может быть связана с антибиотиками

Пищевую аллергию у младенцев могут вызвать антибиотики Аллерголог Болибок: аллергия у младенцев может быть связана с антибиотиками

Москва23 сен Вести.Пищевая аллергия не редкость во младенческом возрасте, но причины ее могут быть разными. Чаще всего врачи винят в ней антибиотики, рассказал в беседе с RT врач-аллерголог Владимир Болибок.

Статистика действительно показывает: дети, получавшие антибактериальную терапию на первом-втором году жизни, сталкиваются с пищевой аллергией заметно чаще поделился доктор

В 2025 году команда исследователей из Ратгерского университета (штат Нью-Джерси, США) опубликовала результаты анализа медицинских карт более чем 1 млн детей. Ученые выяснили, что любое применение антибиотиков в возрасте до 2-х лет увеличивает риск развития аллергии на треть, поделился цифрами Болибок.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил ИС "Вести" что полностью излечить аллергию нельзя, можно лишь добиться длительной ремиссии.