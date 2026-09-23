Москва23 сен Вести.Лишний вес, жажда, сухость во рту - симптомы диабета у детей, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, диспансеризация помогает выявить заболевание на ранней стадии.

Что касается диабета - лишний вес, жажда, сухость во рту и так далее. Много разных признаков, но давайте не будем с этой стороны заходить. … 17,5 миллиона школьников у нас. И все они обязаны проходить диспансеризацию