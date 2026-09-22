Количество пациентов с деменцией возрастет в России к 2050 году

Онищенко: рост случаев деменции у россиян связан с улучшением диагностики Количество пациентов с деменцией возрастет в России к 2050 году

Москва22 сен Вести.Увеличение продолжительности жизни и улучшение диагностики приводят к росту числа россиян, которые сталкиваются с симптомами деменции. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Во-первых, конечно, лучше диагностировать стали. Во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы - кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных отметил академик

Ранее стало известно, что почти у четверти (24%) россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией. При этом из года в год число таких пациентов увеличивается. По словам специалистов, количество пожилых людей, страдающих старческим слабоумием, в России к 2050 году может составить 4 миллиона.

Онищенко напомнил, что специальной профилактики деменции не существует, однако можно значительно снизить риск развития болезни, если скорректировать образ жизни. Важно тренировать мозг, отказаться от вредных привычек, а также регулярно выполнять физические упражнения.