Москва22 сен Вести.Трех главных врагов долголетия назвал академик РАН Геннадий Онищенко. В интервью "Абзацу" он пояснил, что становиться долгожителями людям мешают недостаток физической активности, курение и алкоголь.

Несмотря на все принимаемые государством меры, добавил Геннадий Онищенко, ключевыми факторами преждевременной смертности в России остаются вредные привычки.

Главные причины – курение и алкоголь. Это убирает годы жизни и повышает смертность отметил он

По словам Онищенко, табачная мафия не дремлет – создает электронные сигареты, вейпы. Еще одной серьезной угрозой долголетию, по мнению эксперта, является неправильное питание. При снижении двигательной активности и энергозатрат переедание и употребление вредных продуктов приводит к ожирению, набору избыточного веса, который создает проблемы здоровью. Ожирение, подчеркнул Геннадий Онищенко, считается полноценным заболеванием, которое включено в международную классификацию болезней.

Это благоприобретенная болезнь: вроде человек не курит и не пьет, а просто кушает рассказал Онищенко

Геннадий Онищенко также уверен - чтобы дожить до ста лет, нужно своевременно делать прививки от гриппа.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на лекции "Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие" заявил, что в РФ нормы потребления сахара превышены в четыре раза.