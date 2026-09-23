Москва23 сен Вести.Чтобы деменция обошла вас стороной, нужно больше читать, а также регулярно проходить диспансеризацию для выявления заболевания на ранних стадиях, сообщил ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

Ранее стало известно, что почти у четверти (24%) россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией. При этом из года в год число таких пациентов увеличивается.

Профилактировать (деменцию) можно уже сегодня, не дожидаясь науки. Уже замечено: те, кто не читает, а только слушает и смотрит, у них это может происходить чаще - изменение умственной деятельности. Технология получения знаний, использования их в своей работе тоже оказывает или позитивный, или отрицательный эффект сказал академик

Он также посоветовал чаще посещать врачей, чтобы выявить проблему на ранних стадиях, поскольку только специалист может своевременно поставить диагноз и найти эффективный способ лечения.