Москва7 сен Вести.Для грамотной тренировки памяти человеку необходимо соблюдать правильный режим сна, а также воспроизводить в виде тезисов только что полученную информацию. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, педиатр Павел Бережанский.

Прежде чем приступать к тренировкам памяти, нужно нормализовать сон, отметил эксперт.

Это банальные гигиенические привычки для нервной системы. Вставать и ложиться в одно и то же время, убирать телефон, не [смотреть] ленту, короткие видео хотя бы за 60 минут до сна… Если есть какие-то нарушения, связанные со здоровьем… надо к врачу обратиться объяснил он

Одним из методов, которым можно тренировать память, профессор назвал воспроизведение только что полученной информации в виде тезисов.

Надо тренировать не перечитывание, а воспроизведение… После прочтения любого текста надо три-пять ключевых тезисов вывести… Например, после встречи коротко пересказать суть этой встречи и так далее. Воспроизведение страдает, а не особо память. Память… может все это зафиксировать, но воспроизведение, если это повторяться не будет, конечно, это забудется рассказал Бережанский

Также он указал, что на проблемы с памятью у молодого поколения влияют чрезмерное использование гаджетов и образ жизни.