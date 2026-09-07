Профессор назвал причины проблем с памятью у молодого поколения Профессор Бережанский назвал причины, вызывающие проблемы с памятью у молодежи

Москва7 сен Вести.Проблемы с памятью у молодых людей связано с перегрузкой внимания, когда человек плохо фиксирует информацию в момент ее получения. Подробнее о причинах в интервью ИС "Вести" рассказал профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, педиатр Павел Бережанский.

Человек плохо фиксирует информацию в момент ее получения, поэтому потом он не может ее воспроизвести. Потому что память – это очень сложный процесс. Это, в первую очередь, удержание внимания на какой-то информации. Потом нервная система… должна ее закодировать, осмыслить… Потом это надо закрепить, это все в памяти, а потом надо еще и извлечь сообщил он

Среди основных причин, которые могут вызывать проблемы с памятью, профессор назвал неконтролируемое использование смартфонов, многозадачность, тревоги и стресс.

Но надо понимать, что не только смартфон в этом виноват. В основном, конечно, это образ жизни… Смартфон забирает концентрацию внимания… И таких много моментов. Конечно, многозадачность есть, тревоги, хронические стрессы, перегрузки, очень низкая физическая активность… очень много соматических каких-то причин, дефициты витамина D, витаминов B, железодефицитные, анемии, йододефицитные и так далее объяснил Бережанский

Ранее сообщалось, что на особенности формирования личностей зумеров повлияла повышенная цифровизация, в том числе вызванная пандемией коронавируса.