Врач Болибок объяснил, чем школьный мел может быть не безопасен Врач Болибок: школьный мел способен вызвать раздражение дыхательных путей

Москва27 авг Вести.Мел остается привычным инструментом в школах, хотя в воздухе при его использовании появляется меловая пыль, в некоторых случаях вызывающая раздражение дыхательных путей. Об этом в беседе с RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам врача, пыль карбоната кальция, из которого производят мел, считается, прежде всего, раздражающим фактором.

У большинства мел не вызывает заболевания. Но в некоторых условиях контакт способен вызывать раздражение дыхательных путей или усиливать уже имеющиеся симптомы отметил Болибок

Более чувствительными к пыли могут быть люди с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей и так далее. Некоторые разновидности "беспыльного" мела могут быть также небезопасны для людей с аллергией на молоко из-за содержания казеина — белка коровьего молока.

Ранее Болибок рассказал, что домашние кондиционеры требуют ухода, чтобы избежать появления плесени, которая может быть опасна для дыхательных путей и вызывает аллергические реакции.