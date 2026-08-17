Эпидемиолог объяснила, чем опасны грибы со следами червивости Эпидемиолог Семейкина: в грибах со следами червивости развиваются бактерии

Москва17 авг Вести.Грибы со следами червивости представляют опасность, поскольку в поврежденной насекомыми мякоти быстро развиваются бактерии и плесень. Об этом рассказала РИА Новости завотделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

По ее словам, личинки мух и комаров сами по себе не ядовиты. При термической обработке, пояснила эксперт, они погибают и перевариваются.

Реальную опасность представляют бактерии и плесень.

Проблема в том, что личинки, прогрызая ходы в грибе, повреждают его структуру объяснила эпидемиолог

Болезнетворные бактерии и плесневые грибы гораздо быстрее развиваются в поврежденной рыхлой мякоти. Эти микроорганизмы выделяют токсины, которые не разрушаются при варке и могут вызвать серьезное пищевое отравление, предупредила Семейкина.

Если червоточин немного, а остальная часть гриба не поврежденная и плотная, то их можно обрезать. При этом после любой чистки грибы необходимо тщательно проварить или прожарить, напомнила эксперт.