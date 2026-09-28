Миколог Зименко: люди нередко допускают ошибки при сборе грибов

Миколог призвал не допускать ошибок при сборе грибов Миколог Зименко: люди нередко допускают ошибки при сборе грибов

Москва28 сен Вести.Грибники нередко делают ошибки при сборе грибов, рассказал ИС "Вести" миколог, кандидат технических наук Александр Зименко.

По его словам, несмотря на информацию в интернете, граждане могут обмануться во время "тихой охоты".

Расширение ассортимента приводит к увеличению того, что люди делают ошибки. Люди читают интернет, видят, что есть много съедобных видов грибов отметил он

Однако в действительности в лесу встречаются не только ядовитые и съедобные грибы, но и условно-съедобные.

Если не отварить условно-съедобный гриб, то, как правило, можно получить лёгкое расстройство желудочно-кишечного тракта объяснил он

Есть ядовитые грибы, которые неопытный человек может принять за съедобные. Одним из таких примеров являются свинушки, которые очень похожи на лисички. Зименко подчеркивает: такие грибы есть категорически нельзя.

Организм запускает иммунную атаку на собственные красные кровяные клетки, и человек умирает, как правило, от почечной недостаточности. Противоядий нет добавил он

Ранее эксперт Екатерина Полянцева рассказала, по каким признакам найти грибные места.