Москва28 сенВести.Грибники нередко делают ошибки при сборе грибов, рассказал ИС "Вести" миколог, кандидат технических наук Александр Зименко.
По его словам, несмотря на информацию в интернете, граждане могут обмануться во время "тихой охоты".
Расширение ассортимента приводит к увеличению того, что люди делают ошибки. Люди читают интернет, видят, что есть много съедобных видов грибовотметил он
Однако в действительности в лесу встречаются не только ядовитые и съедобные грибы, но и условно-съедобные.
Если не отварить условно-съедобный гриб, то, как правило, можно получить лёгкое расстройство желудочно-кишечного трактаобъяснил он
Есть ядовитые грибы, которые неопытный человек может принять за съедобные. Одним из таких примеров являются свинушки, которые очень похожи на лисички. Зименко подчеркивает: такие грибы есть категорически нельзя.
Организм запускает иммунную атаку на собственные красные кровяные клетки, и человек умирает, как правило, от почечной недостаточности. Противоядий нетдобавил он
Ранее эксперт Екатерина Полянцева рассказала, по каким признакам найти грибные места.