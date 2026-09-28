Москва28 сенВести.Грибники нередко делают ошибки при сборе грибов, рассказал ИС "Вести" миколог, кандидат технических наук Александр Зименко.

По его словам, несмотря на информацию в интернете, граждане могут обмануться во время "тихой охоты".

Расширение ассортимента приводит к увеличению того, что люди делают ошибки. Люди читают интернет, видят, что есть много съедобных видов грибов

отметил он

Однако в действительности в лесу встречаются не только ядовитые и съедобные грибы, но и условно-съедобные.

Если не отварить условно-съедобный гриб, то, как правило, можно получить лёгкое расстройство желудочно-кишечного тракта

объяснил он

Есть ядовитые грибы, которые неопытный человек может принять за съедобные. Одним из таких примеров являются свинушки, которые очень похожи на лисички. Зименко подчеркивает: такие грибы есть категорически нельзя.

Организм запускает иммунную атаку на собственные красные кровяные клетки, и человек умирает, как правило, от почечной недостаточности. Противоядий нет

добавил он

Ранее эксперт Екатерина Полянцева рассказала, по каким признакам найти грибные места.