Москва27 сен Вести.Для того, чтобы найти грибные места, нужно понимать симбиоз грибов с деревьями. Об этом ИС "Вести" заявила директор туристического агентства "Геомедиа", грибник, член Санкт-Петербургского микологического общества Екатерина Полянцева.

Здесь нужно знание, какие грибы состоят в симбиозе с какими деревьями. Потому, что все-таки грибы – это микоризообразователи с каким с каким-то конкретным деревом. Во-вторых, для грибов должны сложиться совершенно определенные условия для плодоношения. Поэтому, кроме того, что нужно понимать, какой гриб в каком лесу растет, еще и нужно понимать, заражена ли почва грибницей именно в этом лесу сказала она

Ранее психолог Роман Цветков заявил, что грибники должны не забывать об ориентирах в лесу, чтобы не заблудиться.