Грибникам рассказали, как не заблудиться в лесу Психолог Цветков: грибники должны не забывать об ориентирах в лесу

Москва23 сен Вести.Грибники должны не забывать об ориентирах в лесу, чтобы не заблудиться. Об этом ИС "Вести" заявил психолог Роман Цветков.

По его словам, во время поиска грибов человек может смотреть детально, упуская общую картинку, в результате чего сбивается с ориентира.

Он думает, что у него все под контролем, поскольку под ноги смотришь — тропинка та, и дерево вроде справа то же. Я далеко не ушел, а значит, возвращаться мне так быстро не нужно. И человек следует за своим удовольствием… И грибник уходит чем дальше, тем ему лучше, поскольку он не контролирует… Если ты увлекся, необходимо остановиться, оглядеться, поискать старые ориентиры. А лучше от старых ориентиров не отходить далеко, держать действительно под контролем, иначе можно далеко зайти сказал он

Также он добавил, что грибникам нужно держать под контролем свою безопасность, что редко получается.

Он борется в этот момент с самим собой. Вчера я сделал так, а сегодня сделаю эдак. Ведь когда человек повторяет какие-либо действия, ему с каждым разом кажется, что он стал профессиональнее. И вот эта ложная уверенность сбивает человека с толку. Можно заблудиться, можно нарваться на какого-нибудь зверя, чувство опасности притупляется отметил психолог

Ранее Роман Цветков заявил, что россияне чаще всего заблуждаются в лесу из-за неконтролируемого азарта во время поиска грибов.