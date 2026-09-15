Москва15 сен Вести.Руководитель направления "Профилактика" поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Юлия Рябова в беседе с ИС "Вести" дала рекомендации, которые помогут грибникам сориентироваться в лесу в случае нештатной ситуации.

Для того чтобы максимально снизить риски, в первую очередь человеку необходимо уведомить близких о своих планах и сообщить ориентировочное время возвращения. В случае нештатной ситуации это позволит родственникам заняться поисками как можно раньше.

С собой нужно взять в обязательном порядке полностью заряженный мобильный телефон… Аптечку берем с собой: в первую очередь берем те препараты, которые принимаем на постоянной основе. Если есть проблемы с давлением, допустим, с сердечной деятельностью, диабет, мы обязательно берем с собой препараты, даже если собираемся в лес на два часа, а принимать их надо через пять. Берем с собой в обязательном порядке посоветовала Рябова

Также она обратила внимание на экипировку грибников. Часто она бывает камуфляжной, и это может замедлить процесс поиска заблудившегося.

Она должна быть не только функциональной (так, чтобы не клещи не попали на кожу, так, чтобы ногу не подвернуть), но и яркой… Если нет яркой одежды, то всегда может выручить сигнальный жилет, который по правилам сейчас должен быть в каждой машине. Он будет хорошо заметен пояснила Рябова

Кроме того, не следует выходить в лес без запаса воды объемом не менее 1,5 литра и небольшого калорийного перекуса, например, шоколадного батончика.

Помимо этого, эксперт порекомендовала взять с собой спасательное одеяло в виде фольгированной пленки, спички и зажигалку.