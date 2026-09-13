Под Коломной спасатели помогли трем заблудившимся в лесу женщинам Спасатели вывели трех заблудившихся женщин из леса под Коломной

Москва13 сен Вести.В Коломенском округе недалеко от села Октябрьское спасатели 261-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса помогли выбраться из леса трем женщинам. Об этом ведомство сообщает в MAX.

В единую службу экстренной помощи "Система-112" позвонила 35-летняя местная жительница, которая вместе с родственницами 56 и 59 лет отправилась в лес за грибами. Набрав полные корзины, женщины поняли, что не могут найти обратную дорогу, и позвонили спасателям.

В район предполагаемого поиска оперативно выехали работники противопожарно-спасательной службы. Специалисты определили радиус поиска и начали прочесывать лесной массив говорится в сообщении

Примерно через полтора часа грибников обнаружили. Медицинская помощь никому не потребовалась.