На Урале спасли пенсионерку, застрявшую в болоте рядом с медведями

На Урале пенсионерка отправилась за грибами и провалилась в болото На Урале спасли пенсионерку, застрявшую в болоте рядом с медведями

Москва11 сен Вести.В Свердловской области спасатели эвакуировали из леса 81-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами и угодила в болото, оказавшись рядом с медведями. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Волонтерам направления "Лес на связи" поступило сообщение о произошедшем от сотрудников полиции Режевского района. У бабушки с собой был телефон, поэтому она получала инструкции от координатора и даже смогла развести небольшой костер, пока к месту направлялись поисковики.

К предполагаемому месту ее нахождения отправились сотрудники полиции... Чуть позже за ними выдвинулись два сотрудника "РМК - поиск". В лесу они встретили медведицу с медвежонком... Им пришлось эвакуироваться, а бабушка все еще ждала на болоте сказано в сообщении

На помощь пенсионерке вылетел вертолет. Заметив его, бабушка стала махать палкой с привязанным белым платком, чтобы ее заметили.

Отмечается, ее передали родным. При этом грибы она не бросила и вышла из вертолета с полной корзинкой.