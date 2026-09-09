"Мособлпожспас": не стоит идти в лес при непогоде или плохом самочувствии

Спасатели рассказали, когда не следует идти в лес за грибами "Мособлпожспас": не стоит идти в лес при непогоде или плохом самочувствии

Москва9 сен Вести.Грибникам, особенно пожилого возраста, не стоит ходить в лес при плохом самочувствии, а также если на улице непогода. Об этом рассказал представитель пресс-службы ГКУ "Мособлпожспас" в беседе с агентством РИА Новости.

По статистике, в непростой ситуации в лесу чаще всего оказываются пожилые люди, которые забывают про хронические заболевания, а также семьи с детьми.

[Не идите за грибами], если вы не уверены в своем самочувствии - в лесу невозможно получить помощь врача вовремя, а, чтобы самостоятельно выйти из чащи, нужны силы и время приводятся слова собеседника

Говоря про непогоду, в ведомстве отметили, что в этом случае есть высокий риск переохлаждения и простуды.