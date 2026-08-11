Зоолог рассказал, как грибникам обезопасить себя от укусов гадюк Грибникам рассказали, как обезопаситься от укусов гадюк

Москва11 авг Вести.Чтобы не получить укусы гадюк в лесу, грибникам нужно проявлять внимательность и осторожность, а также носить плотную обувь. Об этом ИС "Вести" заявил зоолог-герпетолог Олег Шумаков.

По его словам, ядовитый аппарат змеи используют, в первую очередь, для охоты, а не для защиты. Поэтому специально они людей не кусают, отмечает зоолог.

В том, что мы получаем укус, всегда виноваты мы сами. Может быть, невольно из-за невнимательности, например … Два сезона, когда гадюки ведут себя наиболее активно. В весенний сезон происходит спаривание, … а в осенний рождаются маленькие гадючата … И змеи собираются в скопление для того, чтобы уйти на зимовку … Для того, чтобы укусы не получить, [надо проявлять] внимательность. Ну и [нужна] плотная обувь сказал он

Ранее сообщалось, что в Кисловодске от укуса гадюки скончался 73-летний экскурсовод – случай стал первым летальным исходом от змеиного яда в России за весь сезон.