Москва10 сен Вести.Собранные около дорог или в экологически нечистых районах грибы могут быть опасны для здоровья, так как они накапливают примеси тяжелых металлов. Об этом ИС "Вести" заявил кандидат технических наук, заместитель директора Института "Высшая школа управления гостеприимством" университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

Грибы, как губка, впитывают все из окружающей среды. Поэтому, если грибы растут в экологически нечистых районах, то даже благородные грибы могут представлять опасность, потому что они накапливают примеси тяжелых металлов. Причем они берут их из почвы, из окружающей среды. Поэтому, естественно, собирать грибы рядом с трассами, с дорогой, нежелательно. Все-таки нужно уходить подальше в глубь леса, чтобы искать чистые грибы, не только чистые от червей, но и чистые от примесей тяжелых металлов сказал он

Ранее профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров заявил, что любителям тихой охоты не стоит доверять искусственному интеллекту и мобильным приложениям для определения грибов, поскольку нейросети часто ошибаются и могут принять съедобный гриб за ядовитый и наоборот.