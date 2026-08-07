Москва7 авг Вести.Автор проекта "Охотник до грибов", ведущий передачи "Царство Грибов" Дмитрий Тихомиров с сомнением отнесся к новым правилам сбора и сбыта краснокнижных грибов, поскольку этот сбор, по его мнению, не влияет на их популяцию. Свое мнение он озвучил в комментарии ИС "Вести".

Эксперт напомнил, что гриб — это не растение, и у него нет корней.

Грибы в Красную книгу включать достаточно странновато, потому что мы же собираем лишь плодовое тело гриба, а сам гриб, грибница, гифы (микроскопические ветвящиеся нити, из которых состоит вегетативное тело гриба. - Прим. ред.) — они растут под землей, мы даже не знаем, сколько ее там растет. Вот наступили мы ступней в лесу, а под нами может быть 10 км этих гифов, может быть все в краснокнижных грибах, но они просто не хотят размножаться. Только когда гриб решает размножиться, он выпускает плодовое тело пояснил он

Новые правила по поводу сбора краснокнижных растений и грибов начнут действовать в стране с 1 сентября. Теперь любое изъятие редких видов из природы допускается только в исключительных случаях и строго на основании разрешений, выдаваемых Росприроднадзором или региональными ведомствами. Это касается растений и грибов, занесенных как в федеральную, так и региональные Красные книги.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщили об исчезновении белых грибов в российских лесах.