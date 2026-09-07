Москва7 сен Вести.Любителям тихой охоты не стоит доверять искусственному интеллекту и мобильным приложениям для определения грибов, поскольку нейросети часто ошибаются и могут принять съедобный гриб за ядовитый и наоборот. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал профессиональный грибник, автор ютуб-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров.

По словам эксперта, результат работы таких приложений удручающий: они дают несколько вариантов, среди которых могут быть как правильные, так и неправильные, а ошибка в определении гриба может стоить жизни.

Искусственному интеллекту и приложениям по определению грибов лучше не доверять. Я скачивал ради эксперимента такие приложения. Результат удручающий. Даже ИИ до сих пор не способен определять правильно грибы. То есть он даст вам несколько вариантов, среди них могут быть и правильные, могут быть и неправильные. Допустим, шампиньоны он может запросто принять за бледную поганку. Как известно, одна бледная поганка способна убить трех грибников. Так что грибник, как и сапер, ошибается всего лишь раз предупредил Тихомиров

Грибник пояснил, что растения искусственный интеллект практически всегда определяет верно, но у грибов слишком большая вариативность форм, и один и тот же вид может выглядеть по-разному в зависимости от различных условий, что сильно затрудняет идентификацию.

Грибы нужно знать только в лицо. У них слишком большая вариативность форм. Вот если растения, цветы приложения определяют практически идеально, с грибами все гораздо сложнее, потому что один и тот же гриб, один и тот же вид может иметь совершенно разные формы, окраску и так далее. Поэтому лучше не доверять приложениям. Можно обратиться к опытному соседу по даче, если вы ходите в дачный лес, или к какому-то другому профессионалу посоветовал Тихомиров

Ранее миколог и популяризатор науки о грибах Михаил Вишневский рассказал, как и где правильно хранить грибы, собранные в лесу.