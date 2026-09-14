Беспилотник помог найти заблудившихся грибников в Лесосибирске Заблудившихся в Лесосибирске грибников нашли благодаря дрону

Москва14 сен Вести.Полицейские, спасатели и волонтеры искали грибников, пропавших в лесу Лесосибирска. Найти их удалось с помощью беспилотника, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю в MAX.

Вечером 12 сентября местная жительница сообщила в полицию, что ее 39-летняя родственница с 68-летним соседом выехали за грибами на машине.

Дозвониться до них не удавалось. Была оперативно организована поисковая операция, в которой участвовали сотрудники полиции, спасатели и члены поискового отряда "Лиза Алерт".

Поиски проходили с помощью дрона … Пропавших удалось найти утром следующего дня, 13 сентября говорится в публикации

Выяснилось, что автомобиль "Нива" застрял в лесу – примерно в 20 километрах от Лесосибирска.

В этом районе не было связи, поэтому позвонить родным или спасателям грибникам не удалось. Они решили дождаться помощи и переночевали в машине.

Медицинская помощь им не потребовалась. Автомобиль также удалось благополучно извлечь, отметили в региональном главке МВД.