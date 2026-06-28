В Нижегородской области нашли четырех детей, ушедших в лес за ягодами

Нижегородские волонтеры отыскали четырех заблудившихся детей в лесу под Выксой В Нижегородской области нашли четырех детей, ушедших в лес за ягодами

Москва28 июн Вести.В Нижегородской области волонтеры поисково-спасательного центра "Рысь" нашли четырех детей, которые заблудились в лесу. Об этом сообщается на странице центра в социальной сети "ВКонтакте".

Заявка о пропаже несовершеннолетних поступила единую дежурно-диспетчерскую службу города Выкса. Дети ушли из социально-реабилитационного центра в лес за ягодами и не смогли найти дорогу назад.

У одного из них был телефон. Оператор несколько раз звонил ребенку, но точные координаты получить не удавалось. В какой-то момент потерявшимся удалось включить геолокацию в телефоне.

Волонтеры выдвинулись по полученным координатам и нашли детей в лесу между двумя деревнями. Всех четверых доставили обратно в центр.

Группы выдвинулись по координатам, нашли детей, доставили обратно в СРЦ - еще 4 НЖ (Найден, жив!) Рысью говорится в публикации

Их жизням ничего не угрожает.