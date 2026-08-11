Москва11 авгВести.В Нижегородской области сотрудники полиции просят помочь в розыске без вести пропавшего подростка. Подробности ведомство сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в MAX.
10 августа 2026 года около 16.00 Илья Холодков 2009 года рождения ушел из детского дома в селе Богоявление Дальнеконстантиновского муниципального округа и назад не вернулся.
Приметы: худощавое телосложение, рост 170, волосы русые, глаза карие. Был одет: белая футболка, белые шорты, серые кроссовкиговорится в сообщении
Граждан, имеющих информацию о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: +79524584868 либо 02.