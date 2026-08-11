В Нижегородской области ищут подростка, сбежавшего из детдома

Нижегородская полиция разыскивает сбежавшего из детдома подростка В Нижегородской области ищут подростка, сбежавшего из детдома

Москва11 авг Вести.В Нижегородской области сотрудники полиции просят помочь в розыске без вести пропавшего подростка. Подробности ведомство сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в MAX.

10 августа 2026 года около 16.00 Илья Холодков 2009 года рождения ушел из детского дома в селе Богоявление Дальнеконстантиновского муниципального округа и назад не вернулся.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170, волосы русые, глаза карие. Был одет: белая футболка, белые шорты, серые кроссовки говорится в сообщении

Граждан, имеющих информацию о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: +79524584868 либо 02.