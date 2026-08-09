В Нижегородской области утонул подросток 2010 года рождения

В поселке Силикатный Нижегородской области утонул подросток В Нижегородской области утонул подросток 2010 года рождения

Москва9 авг Вести.В Нижегородской области утонул подросток 2010 года рождения. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX, ссылаясь на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Силикатный Навашинского городского округа в субботу, 8 августа.

Вчера в Навашинском городском округе в населенном пункте Силикатный со слов очевидцев утонул подросток 2010 года рождения говорится в публикации

Сотрудники аварийно-спасательного отряда города Выкса в ходе поисковой операции извлекли тело погибшего из водоема.

Выясняются все обстоятельства случившегося.