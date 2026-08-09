Москва9 авгВести.В Нижегородской области утонул подросток 2010 года рождения. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX, ссылаясь на очевидцев.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Силикатный Навашинского городского округа в субботу, 8 августа.
Вчера в Навашинском городском округе в населенном пункте Силикатный со слов очевидцев утонул подросток 2010 года рожденияговорится в публикации
Сотрудники аварийно-спасательного отряда города Выкса в ходе поисковой операции извлекли тело погибшего из водоема.
Выясняются все обстоятельства случившегося.