В Новосибирской области ищут тело 10-летнего мальчика, утонувшего в реке

В Новосибирской области ищут тело ребенка, утонувшего в водоеме В Новосибирской области ищут тело 10-летнего мальчика, утонувшего в реке

Москва12 авг Вести.В Новосибирской области ищут тело 10-летнего мальчика, утонувшего накануне в реки Ини. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла вечером 11 августа в селе Томилово.

Группа несовершеннолетних приехала на берег реки Ини и 10-летний мальчик решил искупаться. В какой-то момент … [он] скрылся под водой. Тело … до сих пор не найдено говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка, а также поисковые и следственные мероприятия.