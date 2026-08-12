Москва12 авгВести.В Новосибирской области ищут тело 10-летнего мальчика, утонувшего накануне в реки Ини. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла вечером 11 августа в селе Томилово.
Группа несовершеннолетних приехала на берег реки Ини и 10-летний мальчик решил искупаться. В какой-то момент … [он] скрылся под водой. Тело … до сих пор не найденоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована доследственная проверка, а также поисковые и следственные мероприятия.