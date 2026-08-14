Москва14 авгВести.Следователи СУ СК России по Сахалинской области устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, тело которого обнаружено в реке, сообщила пресс-служба регионального управления в мессенджере МАХ.
Предварительно установлено, что в четверг, 13 августа, десятилетний мальчик, оставшись без присмотра, взял мини-трактор и поехал на нем кататься по лесу.
Впоследствии транспортное средство было обнаружено перевернутым в реке Алат. Тело ребенка нашли в воде рядом с транспортным средствомотметили в пресс-службе
Ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются.