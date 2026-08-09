В Нижегородской области во время сплава на сапборде утонул подросток

В Навашино подросток опрокинулся на сапе и утонул, организована проверка В Нижегородской области во время сплава на сапборде утонул подросток

Москва9 авг Вести.В городе Навашино Нижегородской области 16-летний подросток утонул во врем сплава на сапборде. Организована доследственная проверка, сообщили в СУ СК России по региону в мессенджере MAX.

Установлено, что погибший находился на водоеме в компании сверстников без сопровождения взрослых. Во время сплава на сапе он опрокинулся и скрылся под водой.

Из четвертного карьера … сотрудниками МЧС России извлечено тело 16-летнего подростка. При его осмотре следователи СК телесных повреждений криминального характера не обнаружили. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза отмечается в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.