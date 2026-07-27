Москва27 июл Вести.Для того, чтобы избежать несчастных случаев во время занятия альпинизмом, необходима не только соответствующая подготовка, но и наличие достаточного количества гидов в туристической группе. Такой информацией с ИС "Вести" поделился эксперт и тренер в области безопасности и выживания Данила Михайловский.

У вас должна быть, во-первых, соответствующая подготовка. Вы должны пройти "пилу" акклиматизации (способ адаптации к высоте в горах, который состоит из набора и сброса высоты по правилу "высоко ходи, низко спи", - прим. ред.), то есть подготовиться к восхождению именно на высоту. Затем регистрация в МЧС профессиональных гидов. Причем существует пропорция, что примерно на двоих-троих восходителей должен идти один гид. То есть их должно быть ... необходимое количество, потому что, если кто-то не сможет совершить восхождение, вы должны обеспечить ему безопасность для схода с маршрута рассказал Михайловский

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