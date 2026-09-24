Врач-невролог: дофамин влияет на интерес к "тихой охоте" Невролог: к грибному собирательству склоняет дофаминовая петля

Москва24 сен Вести.В основе увлечения грибной охотой лежит дофаминовый механизм, заявила ИС "Вести" врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова.

По ее словам, когда человек находит гриб, в мозгу выделяется дофамин. Гормон запускает процесс формирования привычки, в частности, к грибному собирательству.

[Грибники] получают некое маленькое удовлетворение. Мозг это запоминает с помощью молекулы дофамина. [Запускается механизм] дофаминовой петли - заставляет повторять движение, действие, процесс, который когда-то принес удовольствие сказала Виноградова

Собранные у трассы грибы содержат примеси тяжелых металлов, указал кандидат технических наук, заместитель директора Института "Высшая школа управления гостеприимством" университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

Перед походом в лес необходимо уведомить своих родственников, куда вы собираетесь идти, подчеркнул заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетин.