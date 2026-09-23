Россиянам рассказали, что делать, если заблудился в лесу Спасатель Щетин объяснил, что делать, если заблудился в лесу

Москва23 сен Вести.Перед походом в лес необходимо уведомить своих родственников, куда вы собираетесь идти, скачать офлайн карты, а также надеть светоотражающую одежду и взять небольшой запас еды и воды. Такой информацией с ИС "Вести" поделился заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетин.

Он отметил, что даже в знакомом лесу можно заблудиться через 500 метров, поскольку рельеф постоянно меняется из-за снега, ветра и бурелома.

В первую очередь надо знать, куда вы собираетесь, какая местность. Если вы живете там всю жизнь свою сознательно, это не факт то, что вы не можете потеряться буквально вот через 500 метров… Каждый год лес меняется: зима, снег, бурелом, ветер… Поэтому предварительно вы оповещаете своих родственников, что вы идете примерно вот в тот район. Предварительно…. делаете небольшую карту себе и кладете в карман. Желательно с собой взять телефон и пауэрбанк рассказал Щетин

Спасатель добавил, что в качестве светоотражающей одежды подойдет автомобильный жилет, а также предупредил, что если человек понимает, что он заблудился, то лучше не двигаться, поскольку это может ухудшить ситуацию.

Одежда ваша должна быть не камуфлированная, не серая, не зеленая, а яркая. То есть вот в этой ситуации подходит жилет яркий, который у нас по правилам дорожного движения должен находиться в машине. Ну и продается, он стоит копейки. Вот такой жилет вы обязаны надеть, чтобы вас должны были видеть очень-очень далеко в случае чего. Если страдаете какими-то хроническими заболеваниями, с собой обязательно взять это лекарство. Ну, понятное дело, что перекус легкий и вода, запас воды… Если заблудились, чувствуете, что вы заблудились, то лучше не двигаться, потому что лишний шаг - лишнее рассказал Щетин

Ранее в МВД сообщили, что в тайге в Иркутской области полицейские и добровольцы нашли 67-летнюю пенсионерку. Ее поиски продолжались четверо суток.