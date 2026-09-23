Москва23 сен Вести.Грибники могут заблудиться в лесу из-за неконтролируемого азарта во время поиска грибов. Об этом ИС "Вести" заявил психолог Роман Цветков.

По его словам, концентрация людей на поиске грибов иногда приводит к дезориентации в пространстве.

Это охота без крови. Азарт, как в играх, только гораздо полезнее. В сезон грибов включается особое состояние внимания. Мозг получает задачу. Ведь он готовился к этому и ждал. Задача – набрать грибов больше. Это как состязание лучше и быстрее. Человек, получив задачу, постепенно входит в эмоциональный контакт с природой, и это человека затягивает. И здесь подключается в мозгу азарт, чтобы переиграть кого-то, а значит, нужно быть внимательнее. И вот это особое внимание называется селективное внимание. Это как ночной прожектор. Мы смотрим подетально … а картинку общую, объемную, мы упускаем. Вот тогда человек может сбиться с ориентира сказал он

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что клещи, ядовитые грибы, травмы, перепады дневных и ночных температур могут представлять опасность для желающих посетить леса Подмосковья.