Власти рассказали об опасностях в лесах Подмосковья осенью Власти рассказали, какие опасности подстерегают в лесах Подмосковья осенью

Москва19 сен Вести.Власти рассказали, чего стоит опасаться в лесах Подмосковья в осенний период.

Клещи, ядовитые грибы, травмы, перепады дневных и ночных температур могут представлять опасность для желающих посетить леса Подмосковья. Об этом РИА Новости сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Клещи не спят, они выползают на высокую траву и кусты в поисках последней жертвы перед спячкой - и скорее всего они будут там, где вы будете собирать поздние грибы рассказали в пресс-службе ведомства

Поэтому перед походом в чащу лучше сделать прививку.

Кроме того, из-за перепадов температур не лишним будет захватить с собой теплую одежду и термос с горячим чаем, а также внимательно смотреть, куда наступаете. Осенью травмы на ровном месте - обычное дело. Под плотным ковром из листьев могут скрываться скользкие коряги, ямы и кочки.

Также при сборе грибов есть риск перепутать ядовитый гриб со съедобным. Поэтому стоит идти в лес с опытным грибником или сверяться со справочником.