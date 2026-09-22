В тайге в Иркутской области нашли пенсионерку, пропавшую 4 дня назад В тайге в Иркутской области спустя четверо суток нашли пропавшую пенсионерку

Москва22 сен Вести.В тайге в Иркутской области полицейские и добровольцы спустя четверо суток нашли 67-летнюю Елену Осипову, поиски которой продолжались почти четверо суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Внучка пенсионерки обратилась в отдел полиции Зиминского района … в ночь на 19 сентября. Она рассказала, что бабушка ушла в лес за ягодами из села Новолетники и заблудилась. Незамедлительно полицейские организовали поисковые мероприятия, которые не прекращались ни на минуту написала она в своем канале в мессенджере МАХ

В поисках участвовали более 60 сотрудников полиции и волонтеров, также была задействована техника неравнодушных граждан и беспилотники. Отмечается, что ситуация осложнялась тем, что в данном районе местные жители видели медведя, местность заболочена, а ночью температура воздуха опускалась ниже ноля градусов, периодически шел дождь.

До утра Елена отвечала на звонки по телефону и успела рассказать, что слышит сирены служебных машин, после чего связь прекратилась.

Сегодня (22 сентября. — Ред.) днем в лесу пенсионерку увидели участники одной из поисковых групп, которые передвигались на вездеходе. Она сообщила, что чувствует себя хорошо, только очень устала добавила Волк

Все это время женщина питалась клюквой, пила найденную воду, видела и слышала диких зверей.

Елена поблагодарила всех, кто искал и переживал за ее судьбу.