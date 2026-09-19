Пожилая жительница Иркутской области ушла в лес за ягодами и заблудилась

В Иркутской области вторые сутки ищут пенсионерку, ушедшую в лес за ягодами Пожилая жительница Иркутской области ушла в лес за ягодами и заблудилась

Москва19 сен Вести.В Зиминском районе Иркутской области полицейские и спасатели вторые сутки разыскивают 67-летнюю Елену Осипову, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

В полицию обратилась жительница Иркутска, которая сообщила об исчезновении своей бабушки, проживающей в селе Новолетники.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Поисковые мероприятия не прекращаются со вчерашней ночи. Обследуются прилегающие лесные массивы, отрабатываются возможные маршруты движения потерявшейся говорится в публикации

Отмечается, что до 6 утра 19 сентября женщина была на связи.