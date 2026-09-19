Москва19 сенВести.В Зиминском районе Иркутской области полицейские и спасатели вторые сутки разыскивают 67-летнюю Елену Осипову, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
В полицию обратилась жительница Иркутска, которая сообщила об исчезновении своей бабушки, проживающей в селе Новолетники.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Поисковые мероприятия не прекращаются со вчерашней ночи. Обследуются прилегающие лесные массивы, отрабатываются возможные маршруты движения потерявшейсяговорится в публикации
Отмечается, что до 6 утра 19 сентября женщина была на связи.