В Олекминском улусе Якутии ищут пропавшую в лесу во время сбора ягод женщину

В Якутии шестой день ищут ушедшую за ягодами пожилую женщину В Олекминском улусе Якутии ищут пропавшую в лесу во время сбора ягод женщину

Москва15 сен Вести.Жительница Якутии 1952 года рождения пропала во время сбора ягод в лесу, семья и спасатели ее ищут с 9 сентября, сообщается в MAX-канале Службы спасения республики.

Из Якутска 15 сентября к месту происшествия выехала группа спасателей в составе четырех человек говорится в сообщении

В ЕДДС Олекминского улуса 9 сентября поступило сообщение о пропаже женщины. Установлено, что супруги – мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения – отправились за ягодами на моторной лодке в местность Сосновка в 50 км от села Дельгей. Пара разделилась, и женщина исчезла. Поиски результата не принесли. Поэтому они с дочерью обратились в Службу спасения.