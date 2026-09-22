Спасатели и полиция ищут пропавших людей в трех районах Иркутской области В трех районах Иркутской области ведутся поиски пропавших людей

Москва22 сен Вести.В трех районах Иркутской области сотрудники правоохранительных органов и спасатели ведут поиски пропавших в тайге людей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД по региону. Местные жители ушли в лес и не вернулись.

В Братском районе ушла в лесной массив для заготовки бересты и не вернулась 81-летняя жительница СНТ "Целинник". Семейная пара из деревни Ключи Казачинско-Ленского района также перестала выходить на связь, уйдя в лес. В Зиминском районе ищут 67-летнюю Елену Осипову из села Новолетники, которая ушла за ягодами.

Поисково-спасательные группы состоящие из полицейских, волонтеров, спасателей и местных жителей прочесывают тайгу в поисках пропавших говорится в сообщении

К спасательной операции также привлечены охотники, так как в этих районах ранее видели медведей.