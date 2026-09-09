В горах Бурятии больше недели ищут туристку из Иркутска

Туристку из Иркутска больше недели ищет в горах Бурятии В горах Бурятии больше недели ищут туристку из Иркутска

Москва9 сен Вести.В Бурятии больше недели ищут 58-летнюю туристку из Иркутска, пропавшую без вести в районе горы Буту-Гол, обследовано 217 квадратных километров территории. Об этом сообщили в Агентстве ГО и ЧС республики.

Отмечается, что женщина пропала 29 августа. Работы осложняются труднодоступной горной местностью и непростыми погодными условиями.

По данным на утро 9 сентября, совместными усилиями спасателей Бурятской республиканской поисково‑спасательной службы, добровольцев и других задействованных подразделений обследовано 217 кв. км территории. В зону поиска вошли участки горной местности, лесной массив и тропы вдоль реки, в том числе локация "Балаган", русло реки Жохой и тропа на гору Буту‑Гол сказано в сообщении

В поисках задействованы спасатели, сотрудники погранотряда и добровольцы. Для осмотра труднодоступных участков тайги используются дроны.