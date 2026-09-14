Более 330 кв. км обследовано в Бурятии в поисках пропавшей туристки из Иркутска

В Бурятии ищут пропавшую туристку из Иркутска Более 330 кв. км обследовано в Бурятии в поисках пропавшей туристки из Иркутска

Москва14 сен Вести.В Бурятии спасатели ищут пропавшую в горах туристку из Иркутска. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как уточняется, 58-летняя женщина пропала 29 августа в районе горы Буту-Гол.

По данным на утро 14 сентября, совместными усилиями спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев и других задействованных подразделений обследовано 336 кв. км территории горной местности, лесного массива и троп вдоль реки отметили в агентстве ГО и ЧС Республики Бурятия в соцсети "ВКонтакте"

Поиски пока не принесли результатов. В предстоящие сутки поисковые работы продолжатся. В операции участвуют 30 человек и 14 единиц техники, включая болотоходы, квадроцикл и дроны. Для обследования труднодоступных участков местности привлечены лошади.