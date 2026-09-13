Москва13 сен Вести.В Камчатском крае спасатели оказали помощь 80-летнему пенсионеру, который заблудился и провел ночь в лесу. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Поздно вечером в службу 112 поступил тревожный сигнал о том, что в Елизовском округе 80-летний мужчина ушел за грибами и до сих пор не выходит на связь. Оперативно в район поисков на высокопроходимой технике выдвинулись спасатели, в том числе кинологические расчеты. Через некоторое время пенсионер был обнаружен живой, он лежал у обочины дороги