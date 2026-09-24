Москва24 сен Вести.Врачи Красногорской клинической больницы спаси пожилую женщину, получившую сильное отравление грибами. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Пенсионерку доставили в медучреждение с сильной рвотой, диареей, ознобом и слабостью. По словам родственников, они пытались помочь женщине, но утром не смогли ее разбудить и вызвали скорую помощь.

В ходе осмотра терапевтом, реаниматологом и инфекционистом пациентка рассказала, что за 4 дня до инцидента собрала грибы, которые впоследствии ежедневно готовила и ела, не убирая в холодильник.

Клиническая картина явно свидетельствовала о тяжелом отравлении приводятся слова врача-терапевта медучреждения Ивана Еременко

При этом острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга были исключены.

Несколько дней женщине ставили капельницы для выведения токсинов и восполнения электролитного баланса, в результате чего она начала быстро восстанавливаться. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

Ранее миколог и популяризатор науки о грибах Михаил Вишневский рассказал, как и где правильно хранить грибы. По его словам, наибольший процент отравлений случается с опытными грибниками, поскольку они уверены в своих знаниях и стремятся пробовать новые, потенциально опасные виды.

Завотделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина отмечала, что грибы со следами червивости представляют опасность, поскольку в поврежденной насекомыми мякоти быстро развиваются бактерии и плесень.