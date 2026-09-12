Москва12 сен Вести.Отравление ядовитыми грибами, особенно бледной поганкой, смертельно опасно из-за отсроченных симптомов и разрушения внутренних органов, поэтому при малейшем подозрении или недомогании после употребления грибов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.

Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий научный сотрудник Центра острых отравлений НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный токсиколог Департамента здравоохранения Москвы Анастасия Симонова.

По словам токсиколога, лидером по опасности является бледная поганка. Недавно в Чувашской Республике в больницу доставлена семья из шести человек, а в Старом Осколе двое местных жителей скончались.

Бледная поганка — это действительно очень опасный гриб и летальность при отравлении бледной поганкой достигает даже 90%, и достаточно будет даже половинки шляпки или даже четверти шляпки - совсем немного. А то, что этот гриб лежал вместе с другими грибами тоже важно. И если вдруг вы сомневаетесь, что в этой корзинке лежала бледная поганка с другими грибами, лучше все это утилизировать и не варить все вместе, не готовить, потому что бледная поганка — лидер по опасности. Есть еще грибы, которые содержат амотоксин. Также, как бледная поганка, они тоже очень опасны – грибы, которые содержат гирометрин [опасный органический токсин и канцероген из класса нитрозаминов], который содержится в грибах рода строчок. Многие путают их со сморчками - внешне очень похожи. Они, кстати, тоже термостабильны. И никакое кипячение не поможет, можно даже отравиться от самих паров. И, соответственно, никакая жарка не поможет. И очень важно не терять время, если действительно появились первые признаки ухудшения здоровья после употребления грибов - надо срочно обращаться к медицинским специалистам. И никакого самолечения. Многие пытаются принимать алкоголь, молоко и так далее. Очень много мифов, и этого делать не следует. В медучреждениях существует комплекс препаратов, инфузионная терапия, детоксикация — и это самое важное. Врач поймет по клинической картине, что необходимо делать предупредила Симонова

Она особо отметила главную опасность токсинов — их коварство. По ее словам, отравленный человек может почувствовать себя лучше и решить, что идет на поправку, однако это лишь иллюзия: в этот самый момент яды продолжают безжалостно разрушать его печень и почки.

Все начинается с признаков гастроэнтерита: тошнота, рвота, жидкий стул, в дальнейшем какой-то латентный период, когда пациент уже лучше себя чувствует, но в это время клетки печени и почек уже разрушаются. И пациент уверен, что он якобы хорошо себя чувствует, не обращается к медикам, а на самом деле дальше разрушение происходит. Чтобы люди поняли: если проходит от 15 минут до двух часов с момента поедания этих самых грибов, это значит, что ситуация плохая, но не смертельная. А вот когда больше шести часов прошло и вдруг появились все симптомы, значит, вы съели очень нехороший гриб… При отравлении бледной поганкой симптомы появляются отсрочено - от 6 до 24 часов рассказала токсиколог

Эксперт также подчеркнула важность сохранения остатков грибов при подозрении на отравление. Образцы продукта необходимо передать в лабораторию для микологического анализа. Это позволит точно идентифицировать вид гриба и содержащийся в нем яд, что критически важно для своевременного назначения специфического антидота и спасения жизни пациента.

Ранее сообщалось, как ужин едва не стоил жизни семье из Татарстана. Отец, мать и ребенок отравились картошкой с грибами. Родители были уверены, что поджарили маслята и сыроежки, но вместе с ними на сковородке оказалась смертельно ядовитая бледная поганка.