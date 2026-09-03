Семья из трех человек оказалась в реанимации после ужина с картошкой и грибами

В Татарстане семья оказалась в реанимации после ужина с грибами Семья из трех человек оказалась в реанимации после ужина с картошкой и грибами

Москва3 сен Вести.Ужин едва не стоил жизни семье из Татарстана. Отец, мать и ребенок отравились картошкой с грибами, сообщает SHOT Проверка.

Родители были уверены, что поджарили маслята и сыроежки, но вместе с ними на сковородке оказалась смертельно ядовитая бледная поганка.

После ужина всем троим стало плохо. Семью экстренно госпитализировали с тяжелым отравлением сказано в сообщении

Мать и ребенок до сих пор находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Врачи смогли стабилизировать только отца, его перевели в палату.