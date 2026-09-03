Москва3 сенВести.Ужин едва не стоил жизни семье из Татарстана. Отец, мать и ребенок отравились картошкой с грибами, сообщает SHOT Проверка.
Родители были уверены, что поджарили маслята и сыроежки, но вместе с ними на сковородке оказалась смертельно ядовитая бледная поганка.
После ужина всем троим стало плохо. Семью экстренно госпитализировали с тяжелым отравлениемсказано в сообщении
Мать и ребенок до сих пор находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Врачи смогли стабилизировать только отца, его перевели в палату.