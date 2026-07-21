Россиянин в Таиланде потерял память после острого отравления уличной едой Россиянин отравился уличной едой в Таиланде и потерял память

Москва21 июл Вести.Приехавший на отдых в Таиланд россиянин Дмитрий отравился готовой уличной едой на острове Самуи, пережил остановку сердца и потерял память, пишет РИА Новости со ссылкой на представительницу российских волонтеров Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, Дмитрий с супругой ездил отдыхать на Самуи много лет. В этот раз они с друзьями купили на пешеходной улице жареные свиные ребрышки и креветки. Дмитрий отравился, но пара сначала решила не обращаться в больницу и лечилась привезенными из России лекарствами.

Однако отравление было настолько сильным, что на третий день после него Дмитрий потерял сознание и упал на улице, а потом, уже в больнице, куда его доставили, в реанимации, у него внезапно остановилось сердце рассказала Шерстобоева

Медикам удалось реанимировать россиянина, и Дмитрий пришел в себя.

...Выяснилось, что он помнит только свое имя, но не помнит, кто он, сколько ему лет и где он находится, и не узнает жену отметила волонтерка

Она добавила, что сейчас Дмитрию для восстановления требуется длительная реабилитация, при этом анализы показали, что мозг россиянина не поврежден.

По словам Шерстобоевой, российская страховая компания полностью оплатила лечение Дмитрия, сейчас решается вопрос о его медицинской эвакуации на родину.

Мы также обратились к участникам нашей группы в социальных сетях с просьбой найти специалиста, который мог бы помочь Дмитрию преодолеть амнезию указала волонтер

Она призвала туристов при отравлениях всегда обращаться к врачу.

В середине июля мама актера Дмитрия Брейкина раскрыла детали его смерти в Таиланде: россиянин умер после посещения местного бара в результате желудочного кровотечения.