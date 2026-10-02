Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя собирать грибы у дорог и свалок Роспотребнадзор: грибы у дорог копят тяжелые металлы и вредные вещества

Москва2 окт Вести.Грибы, которые растут возле дорог и свалок, собирать нельзя: они накапливают тяжелые металлы и прочие вредные вещества. Также не стоит есть единичные экземпляры незнакомых грибов, даже если они с виду похожи на съедобные. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Главное правило опытного грибника: "Сомневаешься - не бери". Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности: не собирайте и не употребляйте грибы, которые вы не умеете уверенно определять; не употребляйте в пищу единичные экземпляры незнакомых грибов, даже если они внешне похожи на съедобные; не собирайте грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий - они накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества рассказали в ведомстве

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что "народным" тестам на съедобность доверять не стоит - они не дают гарантии безопасности. Собранные грибы нужно держать отдельно от продуктов питания, а перед готовкой тщательно промывать и убирать поврежденные места. Сырые грибы пробовать на вкус запрещено, при варке следует несколько раз менять воду и следовать только проверенным рецептам.

Если появились тошнота, рвота, боль в животе, слабость, головокружение, нарушения сознания или другие тревожные симптомы, в Роспотребнадзоре советуют сразу вызывать скорую. До приезда врачей надо сохранить остатки грибов и упаковку.

В ведомстве подытожили, что грибы представляют собой уникальный продукт: при низкой калорийности они богаты белком и микроэлементами, однако требуют грамотного подхода и при сборе, и в процессе приготовления.

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