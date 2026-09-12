Врач назвала продукты, которые особенно опасны после конца срока годности Врач Кудашкина: мясо и мягкие сыры крайне опасны после окончания срока годности

Москва12 сен Вести.Мясо и мягкие сыры крайне опасны для человека даже спустя всего день после окончания срока годности, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, гепатолог ФНКЦ ФМБА России Екатерина Кудашкина.

Она добавила, что испорченные ягоды и морепродукты могут содержать опасные токсины.

Есть продукты, которые использовать в еду после окончания срока не следует даже на следующий день. Это свежее мясо, фарш, морепродукты, мягкие сыры и ягоды. В них создаются условия для быстрого увеличения количества бактерий, некоторые из которых способны вырабатывать опасные токсины сказала Кудашкина

Она подчеркнула, что понять опасность продукта по внешнему виду или запаху не всегда возможно, поэтому после истечения срока годности продукт лучше сразу выбросить.

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