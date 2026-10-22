Эксперт назвала полуфабрикаты, которые не рекомендуется покупать Диетолог Соломатина: полуфабрикаты с крахмалом не стоит употреблять

Москва22 окт Вести.Полуфабрикаты с небольшим количеством мяса, крахмалом и множеством добавок не стоит покупать. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, некоторые полуфабрикаты никогда нельзя употреблять.

Например, продукты из некачественного сырья, где мясо смешано с крахмалом и другими добавками, а вкус маскируют солью и усилителями пояснила Соломатина

Кроме того, диетолог предупредила об опасности употребления продуктов, которые размораживались, а затем снова подвергались заморозке.

Ранее стало известно, что в августе текущего года спрос на замороженные полуфабрикаты в России увеличился на 5% по сравнению с июлем. Аналитики объяснили это завершением сезона отпусков и подготовкой к учебному году.