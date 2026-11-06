Москва6 ноя Вести.Употребление продуктов с повышенным содержанием протеина показано людям с нехваткой белка в организме или его повышенным расходом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Елена Соломатина.

При этом крайне желательно, чтобы в высокобелковых продуктах был не только протеин, но и минералы, микроэлементы и витамины, подчеркнула специалист.

Протеин показан в тех случаях, когда человек испытывает некий дефицит. Когда его нехватка, лучше принимать продукты, обогащенные протеином. В моменты повышенного расхода белка в организме. Например, у спортсменов часто бывает, так как спорт разрушает наши белки, и организм укрепляет ту или иную мышцу и ему нужен строительный материал. Либо это послеоперационное, либо это ожоги, то есть мы повредили ткани, нам нужно их восстанавливать. Или это, к примеру, бывает при даже высокой температуре, когда идет любое воспаление рассказала Соломатина

Также протеиновые продукты могут быть полезны людям, которые испытывают проблемы с лишним весом, добавила она.

У людей с лишним весом, допустим, им нельзя большое количество той же куриной грудки или еще чего-то. Пусть она не такая высококалорийная, но все равно лишние калории будут играть определенную роль для него, она не вписывается в общее количество калоража… Протеин обеспечивает чувство сытости надолго. Если человек съел какую-то булочку, соответственно, он очень быстро захочет есть, потому что подскочит уровень глюкозы в крови, тут же выделится много инсулина… И чтобы не дергать эту систему, у кого уже есть инсулинорезистентность, диабет, склонность к лишнему весу. Соответственно, тоже тогда обогащается то количество калорий и тот объем пищи вот этим протеином объяснила диетолог

Для составления рациона питания с повышенным содержанием протеина необходимо учитывать множество факторов.

Здесь обязательно нужно смотреть, а какое количество этого протеина необходимо, даже самого качественного, тому или иному человеку, чем он занимается, как он у него усваивается, что зависит от состояния ЖКТ, как у него желудочный сок вырабатывается и так далее. И поэтому здесь вот много еще вот таких составляющих… Нельзя превышать порог больше двух граммов на килограмм веса, и то это при условии спортсменов… А так не больше одного грамма, а некоторым даже и того меньше подытожила специалист

Ранее сообщалось, что люди начинают добирать белок в повседневном рационе, следуя модному тренду, однако перед этим специалисты советуют в первую очередь проконсультироваться с врачом и сдать анализы.